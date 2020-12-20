شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1534 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 158104 إصابات. وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 112333، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1281 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

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