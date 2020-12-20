تسوية مؤقتة تؤجل أزمة تعصف بالائتلاف الحاكم في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت تسوية سياسية مؤقتة بين حزبي "الليكود" و "أزرق أبيض" الإسرائيليين أزمة كادت تعصف بالحكومة الائتلافية بينهما.

توصل "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس إلى تسوية تسمح بتأجيل عرض ميزانية الدولة على الكنيست.

وكانت الأنظار تتوجه إلى الكنيست الإسرائيلي مع اقتراب انتهاء المهلة لتقديم ميزانية الدولة مساء الثلاثاء.

وبحسب القانون الإسرائيلي فإنه ما لم يصادق الكنيست حتى الثلاثاء على الميزانية فإنه يحل نفسه استعدادا لانتخابات مبكرة كان من المقرر أن تجري في السادس عشر من مارس/آذار.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه بموجب التسوية التي تم التوصل اليها مساء اليوم الأحد فإنه سيتم إقرار قانون بتأجيل عرض الميزانية العامة حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى انه استنادا إلى هذه التسوية فإنه ما لم يتم اعتماد الميزانية حتى ذلك الحين فإن انتخابات مبكرة ستجري في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل.

وسيعقد اجتماع حكومي يوم الإثنين لإقرار الميزانية وعرض ميزانية العام 2020 على الكنيست حتى ديسمبر/كانون اول الجاري وميزانية العام 2021 حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان تم التوصل إلى هذه التسوية بعد اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مسؤولين كبار من "الليكود" و"أزرق أبيض".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إنه سيتم عرض مشروع قانون تأجيل الميزانية على لجنة الكنيست البرلمانية يوم غد الإثنين.

وأشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى انه إذا ما رفضت اللجنة البرلمانية مشروع القانون فإن هذا يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة في شهر مارس/آذار.

وقال نتنياهو "ما زلت أبذل جهدًا قويًا لمنع الانتخابات، لأنه في هذا الوقت، عندما نشعر بالقلق من حدوث طفرة في فيروس كورونا، فإن آخر شيء نحتاجه هو إجراء انتخابات".

وهذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يتم فيها تأجيل عرض الميزانية على الكنيست.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإنه في حال حل الكنيست فإن انتخابات مبكرة تجري في غضون 90 يوما من يوم حل البرلمان.

وجرت عملية انتخابية في أبريل/ نيسان 2019 ثم في سبتمبر/أيلول وأخيرا في مارس/آذار الماضي.

وفي حال حل الكنيست وإقرار التوجه إلى انتخابات فإنه ستجري على الأرجح في شهر مارس/آذار المقبل 2021.