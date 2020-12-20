انفجار عبوتين ناسفتين بموقعين متفرقين في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوتان ناسفتان في موقعين متفرقين في العاصمة العراقية بغداد بعد أقل من ساعة من هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة استهدفت محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة العلاوي، وسط بغداد، مما تسبب بأضرار مادية.

وأضاف المصدر، أنه في وقت متقارب من وقوع الحدث، انفجرت عبوة ناسفة أخرى مزروعة على جانب طريق المحمودية، جنوب بغداد، استهدفت سيارة مدنية".

وبين أن الانفجار أسفر عن اضرار مادية فقط. دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.



وأفاد مصدر أمني بأن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية وسط المنطقة المحصنة ببغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "أكثر من 5 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مساء الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً".

وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن أنظمتها الصاروخية ردت على الهجوم.