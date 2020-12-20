شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أيرلندا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت أيرلندا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا لفترة «لا تقل» عن 48 ساعة اعتباراً من منتصف ليل اليوم بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت الحكومة.



وقالت الحكومة في بيان: «سيتم حظر الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل. المنع يسري الاثنين والثلاثاء»، موضحة أن هذا الإجراء سيعاد تقييمه الثلاثاء، على أن تستثنى منه الرحلات البحرية.

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