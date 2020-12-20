شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علقت فرنسا اعتبارا من منتصف ليل الاحد (23,00 ت غ) دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة الى عبور الافراد "المرتبط بنقل سلع"، على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.



واوردت الحكومة الفرنسية "بناء عليه، وحدها عمليات الشحن التي لا يواكبها أفراد سيتم السماح بها. و(القرار) لا يشمل توجه الافراد ووسائل النقل الى المملكة المتحدة".

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