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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة غداً في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر غربا.
حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند 07:36 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:03.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 14:20 والمد الثاني عند الساعة 03:09 والجزر الاول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:07.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.
أبو ظبي 25 15 75 35
دبــي 25 18 70 30
الشارقة 26 15 75 35
عجمان 26 18 85 40
أم القيوين 25 14 80 40
رأس الخيمة 24 16 75 35
الفجيرة 26 18 75 35
العين 24 14 70 25
ليوا 25 13 85 30
الرويس 24 14 80 40
السلع 25 15 85 45
دلما 25 17 75 45
طنب الكبرى 24 18 80 40
طنب الصغرى 24 18 80 40
أبو موسى 24 18 80 40.
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