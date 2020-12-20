هل يبرم بايدن صفقة مع إيران في الـ30 يوما الأولى؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مركز الدراسات الأمريكي CNAS عن صفقة محتملة بين الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن والنظام الإيراني في أول 30 يوما من حكمه، تتضمن ثلاث خطوات رئيسة بهدف التفاوض مجددا لإبرام اتفاقية نووية معدلة تشمل جميع الأطراف وترتضيها دول المنطقة.

وقال المركز إن التوصل إلى اتفاق بشأن خفض التصعيد الإقليمي بين البلدين بات أمرا مباشرا، من أجل تحقيق نهج «الهدوء مقابل الهدوء»، وأشار إلى أن ذلك سيستلزم العودة إلى ديناميكيات ما قبل مايو 2019 في العراق والخليج، بحيث يوقف وكلاء إيران في العراق الهجمات على القوات الأمريكية، وتتوقف طهران ووكلاؤها عن الاعتداء على سفن الشحن والبنية التحتية للنفط في الخليج، وخفض عمليات الاستفزاز التي تسببها الزوارق السريعة الإيرانية ضد السفن الأمريكية أو غيرها، في مقابل عدم شن الولايات المتحدة الأمريكية أي عمليات عسكرية ضدهم، ووقف العقوبات وتقديم بعض التسهيلات، في خطة مبكرة تمهد الطريق أمام أمريكا وإيران واللاعبين الإقليميين لاستئناف المحادثات النووية.

الخطوات المحتملة

تتضمن الصفقة المبكرة لخفض التصعيد ثلاث خطوات رئيسة:

خطوات إيجابية فورية من جانب واحد اتخذتها الولايات المتحدة في اليوم الأول من الإدارة الجديدة. اتفاق حول «الهدوء مقابل الهدوء» الإقليمي. اتفاق يتضمن بعض التجميد أو التعليق أو التراجع عن البرنامج النووي الإيراني لتخفيف بعض العقوبات.

وقال المركز إن الخطة المحتملة تشمل إلغاء حظر السفر من إيران، وتخفيف العقوبات الرمزية على مسؤولين، مثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تعارض العقوبات مع الإمدادات الطبية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن من شأن هذه المبادرات أحادية الجانب أن تدل على حسن النية والاهتمام بالتدابير الدبلوماسية؛ وقال «قد تكون هناك حاجة إلى إشارات أخرى، ينبغي على الإدارة الجديدة بعد ذلك السعي للتوصل إلى اتفاق مبكر مع إيران لتجميد البرنامج النووي وتهدئة التوترات في المنطقة».

الاستراتيجية الجديدة

وأشار المركز إلى أن الاستراتيجية التي تنوي الإدارة الأمريكية الجديدة تطبيقها، تتضمن تحقيق «هدوء موقت» حتى يتم التوصل إلى اتفاقية معدلة، وقال: سيسهم ذلك في وقف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وداخل المنطقة، وسيقلل حدة الخلافات الإقليمية، وسيتطلب ذلك تصريحات تشير إلى خفض التصعيد الإقليمي.

ووفقا للمركز، فإن التوترات الإيرانية داخل المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية لها علاقة كبيرة بالخلافات الإقليمية، كما هي الحال مع البرنامج النووي.

وسيكون الجانب النووي الأكثر صعوبة في اتفاق خفض تصعيد مبكر. تشمل الخيارات ما يلي:

الدخول المتبادل والامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. مجموعة محدودة من خطوات بناء الثقة التي من شأنها تجميد أي تطورات أخرى في برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف محدود للعقوبات العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المعدلة قليلا مقابل تخفيف العقوبات بشكل أكبر. مفاوضات فورية بشأن صفقة أكثر شمولا «الكثير مقابل الكثير».

4 سيناريوهات للتفاوض الأمريكي الإيراني

من غير المرجح «وفقا للمركز» أن يتم التفاوض على الاتفاق النووي في إطار زمني قصير في الأشهر الأولى، وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية المحتملة على سيناريوهات عدة، ولكن يجب أن يكون لدى الإدارة الجديدة إحساس بالمسار الذي تفضله، وعلى الولايات المتحدة الانتظار حتى ما بعد الانتخابات الإيرانية لاختبار المشاركة الجادة.

01 العودة إلى الصفقة النووية

يحتم السيناريو الأول أن تعرض الولايات المتحدة على الفور، في اليوم الأول، على إيران العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون 30 أو 60 يوما، إذا وافقت إيران، يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدخول في الصفقة من جانب واحد من خلال أمر تنفيذي. وإذا لزم الأمر، يمكن أن يشمل ذلك أيضا تكييف القسم (ج) من الملحق الخامس من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي يصف الخطوات اللازمة من قبل جميع الأطراف للوصول إلى يوم التنفيذ اعتمادا على موقف البرنامج النووي الإيراني، وكذلك أنظمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وستوضح الولايات المتحدة أنه كجزء من هذه الخطوة، تتوقع من إيران أن تدخل مجددا في المفاوضات بعد انتخاباتها بشأن اتفاقية «المزيد من أجل المزيد» التي تعالج القضايا المعلقة والسياسات في المنطقة والصواريخ الباليستية، ولكنها تنص أيضا على المزيد تخفيف العقوبات والفرص الاقتصادية.

الإيجابيات

ستؤدي العودة إلى الصفقة لتراجع كبير في برنامج إيران النووي دون إعادة فتح مفاوضات معقدة، فأي جهد للتفاوض على شروط جديدة في الأشهر الأولى قد يتعطل ويكلف الولايات المتحدة أكبر فرصة لها لاحتواء برنامج إيران النووي، قبل أن تتولى حكومة إيرانية أكثر تشددا السلطة على الأرجح في صيف 2021، أما إذا عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة فستحتفظ بنفوذها ويمكنها إعادة فرض العقوبات من جانب واحد إذا كان لا بد من ذلك.

وستكون العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة جزءا من جهد أوسع لإصلاح العلاقات عبر الأطلسي، وستسمح للرئيس جو بايدن بالوفاء بوعد حملته بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولن تتطلب العودة أي إجراء من الكونجرس منذ أن تمت الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة بالفعل في 2015، في حين أن أي اتفاقية أخرى يمكن أن تؤدي إلى فترة مراجعة من قبل الكونجرس.

السلبيات

ستكون العودة للخطة بمثابة تخلٍ صعب عن الشركاء الإقليميين وبدء حرب مع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس، مما يضر بالتعاون المستقبلي المحتمل بشأن قضية إيران، ويجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مستدام طويل الأجل.

قد يكون هذا الخيار معقدا للغاية بحيث لا يمكن التفاوض بشأنه في غضون شهرين فقط، إذا أصبحت الخطوات المطلوبة لإلغاء العقوبات حتى عام 2017 وجعل البرنامج النووي يمتثل أمرا لا رجوع فيه قد تفقد الولايات المتحدة أيضا نفوذا كبيرا من خلال إزالة جميع العقوبات، وخاصة أن بعض بنود الاتفاقية تبدأ في العمل في وقت مبكر من 2025، على الرغم من أن أهمها لا ينتهي حتى عام 2030.

العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تتطلب إعادة النظر في تنفيذ تخفيف العقوبات وكيف سيكون مختلفا في السياق الحالي، لا سيما التراجع عن إعادة تسمية إدارة ترمب للكيانات الخاضعة لسلطات مكافحة الإرهاب.

02 اتفاقية بناء الثقة

يتمثل السيناريو الثاني في اتباع خطوات تهدئة محددة لتجميد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وهو خطوات تشبه بعض المقترحات المقدمة للإيرانيين وإدارة ترمب، مثل تلك التي حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط فيها عام 2019.

ويمكن أن يعتمد على العودة إلى شروط الاتفاقية النووية التي ستقدم بموجبها الولايات المتحدة إعفاءات تسمح بشراء نحو مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، والوصول إلى بعض الأموال المملوكة للأجانب، مقابل احتفاظ إيران بحجم مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) وأجهزة الطرد المركزي الدوارة بالمستويات الحالية أو تم تخفيضها إلى المستوى الذي يوفر وقتا مناسبا للاندفاع.

ويتطلب ذلك وضع قيود على أي بحث وتطوير جديد للبرنامج النووي، وتتطلب مثل هذه الاتفاقية موافقة الكونجرس بموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015.

الإيجابيات

تسمح هذه الاتفاقية للولايات المتحدة بالحفاظ على جزء كبير من النفوذ الاقتصادي الذي اكتسبته على مدى السنوات الأربع الماضية، ويمكن أن تحاول الإدارة الجديدة حمل حلفائها في المنطقة على عدم الاعتراض، ويمكن أن تبني دعما من الحزبين لمثل هذه الاتفاقية، لأنها لن تكون مستقطبة مثل خطة العمل المشتركة، ويمكن تأطيره على أنه مجرد استمرار بعض جهود المشاركة الدبلوماسية خلال إدارة ترمب للبدء بصفقة صغيرة لبناء الثقة.

قد يكون الترتيب المحدود الذي لا يتضمن عودة كاملة إلى خطة العمل الشاملة أكثر قبولا لإيران، ويوفر الوقت والمساحة لبناء الثقة نحو استمرار المشاركة الدبلوماسية بعد التجربة مع إدارة ترمب، وبينما يفضل P5 + 1 بالتأكيد العودة الكاملة إلى الصفقة، فإنهم سيرحبون بهذا التحرك نحو خفض التصعيد بعد أربع سنوات من التوترات، وقد يكون هذا الخيار هو الأبسط والأكثر مباشرة للتفاوض، وخاصة أن إيران كانت تجري محادثات حول مقترحات مماثلة في العام الماضي.

السلبيات

لن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء برنامج إيران النووي بقدر أقل من العودة الكاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى مفاوضات جديدة مع الإيرانيين قد لا تنتهي بالانتخابات الإيرانية. وإذا استولت حكومة متشددة أقل استعدادا للتفاوض على السلطة في صيف عام 2021، فإن عدم المضي قدما مع الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف قد يفضي بالأمر إلى الفشل.

يعني ذلك تمرير فرصة للإدارة الديمقراطية الجديدة للاستفادة من فترة شهر العسل المبكرة والحفاظ على الالتزام الانتخابي بالعودة إلى خطة العمل الشاملة، علاوة على ذلك فإن خطة العمل المشتركة ذات أهمية خاصة لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، وعدم العودة إلى الداخل سيضيع فرصة لإظهار التزام الإدارة الجديدة بشكل ملموس بإعادة ضبط العلاقات معها وتعزيزها.

قد تؤدي مثل هذه الاتفاقية إلى معركة سياسية مبكرة ضد إيران إذا سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، على الرغم من أن قدرتهم على الحصول على أغلبية الثلثين معطلة ستكون غير مرجحة إلى حد كبير.

03 اتفاق نووي معدل

يشمل هذا السيناريو إطار عمل عودة خطة العمل الشاملة المشتركة، مع التزام جديد حاسم تعيد فيه إيران ضبط الساعة على أحكام الانقضاء للبدء من جديد في تاريخ الاتفاق، في المقابل ستوفر الولايات المتحدة حافزا اقتصاديا أكثر أهمية وملموسا، مثل الوصول إلى المعاملات المقومة بالدولار وهو تنازل اقتصادي ذو مغزى طالما رغبت فيه إيران.

الإيجابيات

سيحصل هذا الخيار على أعلى مستوى من ضبط النفس فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي في أقصر وقت ممكن، سيؤجل أي أزمة نووية مع إيران لسنوات مقبلة، ويسمح لإدارة جديدة بنزع فتيل أبرز انتقادات للاتفاق من خلال التأكيد بنجاح على أن الصفقات النووية مع إيران يمكن أن تكون قابلة للتجديد.

يحظى هذا السيناريو بدعم أكبر من اللاعبين الإقليميين، على الرغم من أن المعارضين قد يعودون للتذمر بسبب عدم إحراز أي تقدم في القضايا الإقليمية أو الصواريخ الباليستية.

السلبيات

من غير المحتمل أن تكون إيران على استعداد للذهاب إلى هذا الحد بهذه السرعة في وقت مبكر في إدارة جديدة نظرا لانعدام الثقة، والشك بعد انهيار خطة العمل الشاملة، وستمنح هذه الصفقة إيران أكبر قدر من التخفيف الفوري للعقوبات، كما أنها ستخلق إلحاحا أقل للتفاوض بشأن أي ترتيبات متابعة للتعامل مع القضايا الأخرى المثيرة للقلق خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، ويمكن أن تصبح مثل هذه المفاوضات معقدة للغاية في إطار زمني مضغوط نسبيا، ومن المؤكد أنه سيتطلب مراجعة الكونجرس.

04 صفقة نووية جديدة

يمكن للولايات المتحدة تخطي الخطوات الموقتة والانتقال على الفور إلى المناقشات حول اتفاقية أوسع تتناول القضايا العالقة بشأن غروب الشمس والصواريخ والديناميكيات الإقليمية، ويعني ذلك عدم وجود اتفاق في الأشهر التي سبقت الانتخابات الإيرانية، حيث لن يكون هناك وقت للتفاوض بشأن شيء بهذا التعقيد، وسيتطلب مثل هذا الاتفاق مشاورات مكثفة مع جميع اللاعبين الدوليين والكونجرس، والتي لا يمكن تنفيذها بشكل كاف في مثل هذا الوقت القصير.

الإيجابيات

سيؤدي هذا الخيار إلى زيادة تأثير العقوبات إلى الحد الأقصى الذي طورته إدارة ترمب، كما أنه سيكون الخيار الذي قد يجده الجمهوريون في الكونجرس ودول الخليج أكثر جاذبية، وسيولد تركيزا فوريا على صفقة طويلة الأجل.

السلبيات

سيظل برنامج إيران النووي غير مقيد، وستظل التوترات الإقليمية عالية، ومن شأن هذا النهج أن يؤكد للإيرانيين وجهة نظرهم القائلة بأنه لا يوجد فرق كبير بين إدارة ترمب أو بايدن، إذا تم انتخاب رئيس إيراني متشدد، وقد تفقد الولايات المتحدة فرصة تحقيق أي تقدم لسنوات.

ومن المحتمل أن يكون هذا الخيار محبطا للغاية للأعضاء الآخرين في P5 + 1، حيث ينظر إليه على أنه وعد محتمل منكوث للجمهور الأمريكي من قبل رئيس أمريكي جديد، وأخيرا قد يصبح التوصل إلى أي اتفاق دبلوماسي مع إيران أكثر صعوبة وأصعب سياسيا في الداخل مع مرور الوقت.