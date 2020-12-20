شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفي بحث فرض الأحكام العرفية .. وبايدن يقدم فريقه المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس الأحد، وصف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ب«الأكثر تزويراً في التاريخ»، نافياً في الوقت نفسه الأخبار المتداولة بشأن بحثه فرض الأحكام العرفية في البلاد، من أجل تغيير نتائج الاقتراع، كما شن هجوماً لاذعاً على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، ووصفه بأنه، «الأكثر غباء في واشنطن»، في وقت قدم الرئيس المنتخب جو بايدن الأعضاء الرئيسيين في فريقه المكلف بالمناخ، مؤكداً أن إدارته ستعمل على مكافحة ظاهرة «الاحتباس الحراري» التي تشكل «تهديداً وجودياً» في عصرنا.

انتخابات مزورة

ولم يبدِ ترامب تراجعاً بشأن رفض نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي، وكرر وصفها في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، بأنها «الأكثر تزويراً في التاريخ الأمريكي»، في وقت ذكرت كل من «نيويورك تايمز» و«أسوشيتد برس»، أن ترامب اقترح خلال اجتماع في البيت الأبيض، تكليف المحامية، سيدني باول، المعروفة بترويج نظريات المؤامرة، بالتحقيق في الاحتيال المزعوم خلال الانتخابات. وأثار ترامب خلال اجتماعه فكرة منح باول الوصول إلى الملفات السرية، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيطبق هذه الخطط، إذ إن صلاحيات تعيين المدعين الخاصين تعود إلى المدعي العام.

الأحكام العرفية

ونفي ترامب، أمس، الأخبار المتداولة عن بحث إدارته فرض القوانين العرفية في البلاد، لإعادة تنظيم الانتخابات، وغرد كاتباً: «القانون العرفي يعني أخباراً مضللة. كما تعلمون تغطية سيئة». وجاء النفي، بعدما ذكرت صحف، أن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، اقترح عليه فرض الأحكام العرفية، واستخدام الجيش لإعادة تنظيم الانتخابات.

كما شن ترامب، هجوماً شرساً على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفاً إياه ب«أحد أكثر الناس غباء في واشنطن».

وكتب: «ماذا يعرف بولتون؟ أحد أكثر الناس غباء في واشنطن، ألم يكن الشخص الذي قال بكل غباء على التلفاز: «الحل الليبي»، حول ما تفعله الولايات المتحدة حيال كوريا الشمالية؟ لدي الكثير من قصص بولتون الغبية».

وكان بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، تسبب في إحراج كبير لترامب، بعدما كشف أسرار البيت الأبيض في كتابه الذي أصدره قبل أشهر.

تهديد وجودي

من جهته، قدّم بايدن، أمس الأول، الأعضاء الرئيسيين في فريقه البيئي المكلف بالمناخ، مؤكداً أن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري أساساً في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال بايدن، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: «إن هؤلاء الأشخاص يقودون الخطة الطموحة لإدارتي لمعالجة تهديد وجودي في عصرنا، هو التغير المناخي». وتابع: «كما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة كوفيد-19، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ».

خطر صحي

ولفت بايدن إلى أن إدارته ستعمل على تحديث البنية التحتية للمياه، والنقل والطاقة، لجعلها مجهزة لمقاومة الظروف الجوية، موضحاً أنه يريد بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، و1.5 مليون منزل موفر للطاقة. وأضاف أن إدارته ستوفر ربع مليون وظيفة من خلال توظيف أشخاص لإغلاق آبار النفط والغاز المهجورة التي تشكل خطراً على الصحة. وأكد أنه سيعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تخلى عنها ترامب. ولفت بايدن، إلى أنه حكومته باتت تضم ستة أمريكيين من أصل إفريقي.

وبين المرشحين الذين قدمهم بايدن، النائبة ديب هالاند التي اختارها لوزارة الداخلية، وهي الوكالة المسؤولة عن الثروات الطبيعية للأراضي الفيدرالية مثل المحميات الوطنية. وعين بايدن جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة السابقة، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ.

كما عين مايكل ريجان، وزير البيئة في كارولاينا الشمالية، رئيساً لوكالة حماية البيئة، وبريندا مالوري، المحامية المختصة بقضايا البيئة، رئيسة لمجلس جودة البيئة. (وكالات)