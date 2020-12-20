شكرا لقرائتكم خبر عن «المهنيين السودانيين»: مواكب 19 ديسمبر «مرحلة جديدة» للثورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

اعتبر تجمع المهنيين السودانيين مسيرات 19 ديسمبر في الذكرى الثانية للثورة إعلاناً لمرحلة جديدة في مسيرتها، وسط حملة انطلقت لدعم استمرار قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للحكومة، في حين أعلنت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع الجيش السوداني على تعزيز العلاقات العسكرية.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي أن ثورة ديسمبر ثورة واضحة المعالم ولا مجال للمساومة على أهدافها. وقال في تعميم صحفي، إن استكمال عملية السلام وتنفيذ ما تم من اتفاق هو الضامن لتحقيق احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية والداعم لاستقلالية القضاء والعمل بجدية لإنجاز قضايا العدالة الانتقالية. وأضاف: إن الاستمرار في إدارة حوار مع كل السودانيين للإعداد للمؤتمر الدستوري والاتفاق على ترتيب الانتخابات من أولويات الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومات الانتقالية هي حكومات تأسيس وبناء قواعد متينة للانتقال الديمقراطي الكامل.

وفي السياق، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس: إن توقعات الناس بتحقيق جل المطلوب من الحكومة يعد أمراً غير واقعي. وقال: إن البلاد كانت تعاني العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة وتضمين السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والدمار الذي أحدثه النظام السابق. وأكد أنه «على الرغم من ذلك، فإن الحكومة مستمرة على أمل الشعب السوداني وإيمانه بأن غداً أفضل». وأضاف: «الحكومة استطاعت خلال هذه الفترة تحقيق السلام؛ وهو هدف كبير من أهداف الثورة إلى جانب إخراج البلاد من القائمة السوداء وأصبح رأس الوطن مرفوعاً في كافة الساحات الدولية». وأشار إلى «أن المواطن يمشي عزيزاً في كافة المطارات بعيداً عن التفتيش المذل للإنسانية والبشرية».

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في السودان عن فتح الباب لأبناء المنطقتين وإقليم دارفور لتقديم طلباتهم من أجل استيعابهم في النيابة العامة، وأشارت إلى صدور إعلان تفصيلي من إدارة الشؤون الإدارية والمالية عن تاريخ ومكان تقديم الطلبات والأوراق المطلوبة. وأوضحت النيابة أن الاستيعاب سيكون وفقاً للنسبة التي تنص عليها اتفاقية السلام الشامل من أبناء المنطقتين ودارفور. وقالت في تعميم صحفي، أمس الأحد، إنها ستظل ملتزمة بواجبها الدستوري تجاه حماية الحقوق الأساسية والنهوض بواجباتها الدستورية.

على صعيد آخر، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن مكتب ملحق الدفاع بالسفارة يواصل العمل مع القوات المسلّحة السودانية؛ لتعزيز العلاقة العسكرية بين البلدين. وأوضحت: إن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثّل تغييراً أساسياً وتاريخياً. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى تعزيز التعاون العسكري في المستقبل. وأضافت السفارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن «مكتب الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية يواصل العمل مع القوات المسلحة السودانية على تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية». ونشرت السفارة على حسابها، صوراً تجمع عسكريين سودانيين وأمريكيين بقاعدة «فلامنغو» البحرية بمدينة بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر.