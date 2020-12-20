شكرا لقرائتكم خبر عن نفايات إيطالية تُطيح بوزير البيئة التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: «أ ف ب»

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأحد، وزير البيئة من منصبه، إثر الكشف عن وصول شحنات من النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا بدون ترخيص.

وقالت الحكومة التونسية في بيان: «قرر رئيس الحكومة إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة».

وقررت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا؛ لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات «آنذاك».

وقال مدير الوكالة بشير يحيى، إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية ضبطت خلال يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، 282 حاوية تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.

وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو/تموز، لكنها لا تزال في ميناء سوسة.

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