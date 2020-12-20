شكرا لقرائتكم خبر عن 100 نشاط تعليمي ترفيهي على منصة إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، منصة «الأنشطة الإلكترونية» لطلبة المدارس التي تضم أكثر من 100 نشاط علمي ثقافي ترفيهي يتناسب مع كافة الأعمار من مختلف المراحل الدراسية. وتهتم الدورات بتعلم مهارات واستكشاف أنشطة وألعاب جديدة ومثيرة، تخلق التنافس مع الأصدقاء، إضافة إلى استكشاف التجارب الثقافية الافتراضية وتعلم لغات جديدة، وتتميز المنصة ببعض من أفضل وسائل الترفيه التعليمية، لقضاء عطلة مليئة بالمرح وذات مغزى في المنزل.

أكدت الدائرة أن منصة النشاط، ساحة لعب جديدة للمجتمع، للأطفال الصغار الذين بدؤوا للتو دخول المدرسة، وللشباب على وشك التخرج من الجامعات، بالتعاون مع بعض مقدمي الخدمات التعليمية والترفيهية الرائدين ومنشئي البرامج التعليمية لتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات تبدأ من الألعاب والتحديات، إلى القراءة والتجارب الافتراضية، كما تشمل البرامج الطلبة الذين يتطلعون إلى اللحاق بالمهارات اللازمة ونصائح التعليم العالي.

وتشمل المنصة نشاطاً تعليمياً بعنوان «عربي» وهو برنامج تفاعلي متكامل وممتع، يهدف إلى تعليم اللغة العربية للأطفال بين سن الثالثة والعاشرة، يغطي المهارات اللغوية الأربع، الاستماع، والتحدث، والقراءة والكتابة، باستخدام وسائل متنوعة مثل الفيديوهات التعليمية والأغاني التفاعلية، وأوراق العمل الرقمية وغيرها. كما تشمل المنصة عدداً من مسابقات الروبوتات الافتراضية الإماراتية؛ إذ يقوم الطلاب بإنشاء روبوت خاص بهم وبرمجته لحل متاهة بأقصى درجة في أقل وقت، ويعتبر برنامج محاكاة يدعم مادة الفيزياء، وبرنامج «كانون» لدعم الجيل القادم لاكتشاف شغفه الإبداعي، ويستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاماً، ويدعوهم لمشاركة قصصهم واكتشاف شغفهم وتطوير مواهبهم، وبدء الأعمال الإبداعية في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والطباعة، إضافة إلى منصة «قلب شاعري» تشمل برامج الفنون واللغة والثقافة التي يتحد فيها العديد من الشعراء والموسيقيين وطلاب المدارس الموهوبين، ويتشاركون تعابيرهم من خلال الشعر.