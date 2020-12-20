شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نظام إدارة وثائق «الموارد البشرية» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تم بمقر دائرة الموارد البشرية باللية في الشارقة، توقيع مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للدائرة. ووقع المذكرة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من الجهتين.

ويأتي هذا الاعتماد استكمالاً لمسيرة التعاون بين الجهتين، للارتقاء بمجالات التوثيق والأرشفة، وتوحيد طرق وإجراءات إدارة الوثائق، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لإدارة الوثائق لعام 2008.

ويهدف النظام إلى جمع وحفظ وتنظيم الوثائق ليكون داعماً للموظفين في تأدية أعمالهم اليومية، من خلال توفير الوقت والجهد للوصول إلى جميع الوثائق الورقية والإلكترونية بسرعة ودقة، اعتماداً على خطط لتصنيف الوثائق ومدد استبقائها.

وقال د. طارق ابن خادم، إن هذا النظام الذي تم إعداده مع الهيئة، يؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين الجهات لخدمة وتطوير أنظمة التوثيق الهادفة إلى حفظ المستندات والوثائق المهمة، وإنجازات الدائرة ومراحل تطور العمل التي تشكل جزءاً من تاريخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته ثمن صلاح المحمود، جهود دائرة الموارد البشرية في إتمام كافة متطلبات اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للدائرة؛ الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أعمال موظفيها؛ إذ سيتيح النظام للموظفين العمل بسهولة ويسر والتعامل بكفاءة عالية مع جميع الوثائق المرتبطة بأعمالهم، من خلال إدارتها وتصنيفها وتنظيمها وحفظها وفقاً للاشتراطات العالمية المحددة في النظام الذي اعتمدته الهيئة.