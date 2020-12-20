ترودو عن تلقيه لقاح كورونا: أنتظر دوري وسأفعل ذلك علنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه ينتظر حتى يحين الوقت للأشخاص الأصحاء في سنه للحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك علنا وبحماس.

وفي تصريح لشبكة "CBC"، قال ترودو: "عندما سيأتي دوري في الحصول على اللقاح سأفعل ذلك علنا وبحماس".

وأضاف: "لقد كنا نثق بعلمائنا وأطبائنا منذ البداية خلال هذا الوباء، لقد وثقنا بهم لسنوات لإبقائنا في مأمن من الحصبة، وحمايتنا من نزلات البرد... نحن نثق بعلمائنا".

وتابع: "عندما تقول وزارة الصحة إن هذا اللقاح آمن وفعال للاستخدام، سأحضر لتلقي اللقاح".