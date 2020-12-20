شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان تسجل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 9 حالات وفاة، و147 حالة شفاء.



وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22822، متضمنة 1434 حالة وفاة، إضافة إلى 13171 حالة شفاء.

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