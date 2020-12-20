80 يوما تفصل وفاة ناصر الصباح عن والده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانا صادرا من الديوان الأميري ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد عن عمر يناهز 72 عاما، حيث يواري جثمانه الثرى عند الـ9.30 صباح اليوم.

ورحل وزير الدفاع الكويتي الأسبق بعد 80 يوما من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، وفي أعقاب صراع طويل مع المرض.