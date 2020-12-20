200 ألماني يمنعون تهريب الأسلحة التركية لليبيا

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وكان جنود السفينة وعددهم أكثر من 200 شاركوا منذ أغسطس الماضي في عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الالتزام بالقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتمكن جنود الفرقاطة من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل كيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا.وأثيرت ضجة بعد أن قام جنود من الفرقاطة بتفتيش سفينة حاويات تركية مثيرة للاشتباه، وتم وقف التفتيش بناء على احتجاج من الحكومة التركية.
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