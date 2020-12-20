شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يعود للقمة من بوابة"عدوه اللدود" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير والتاريخي على عدوه اللدود ليدز يونايتد في أولد تورافورد 6-2 في الأسبوع الرابع عشر من البطولة.

وهذه المرة الأولى منذ عهد المدرب اليكس فيرغسون عام 2011 الذي يسجل اليونايتد 6 أهداف في مباراة واحدة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إيفرتون،وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبإمكان"الشياطين الحمر" الصعود للمركز الثاني وتقليص الفارق مع المركز الأول في حال فوزه في مباراته المؤجلة مع مضيفه بيرنلي.

أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

وتابع اليونايتد عروضه القوية ،حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات،بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل مرة مع جاره مانشستر سيتي.

وأتت عودة اليونايتد إلى القمة والواجهة بأفضل طريقة وعلى حساب أقدم عدو رياضي له، وهو ليدز يونايتد،حيث تعود العداوة بين مدينتي مانشستر وليدز إلى القرن الخامس عشر، حين اندلعت حرب الوردتين، بين عائلة لانكاستر "الوردة الحمراء" وعائلة يورك "الوردة البيضاء"، ومنذ عام 1961، يتخذ مانشستر يونايتد من اللون الأحمر رمزاً له، واللون الأبيض هو المميز لقمصان ليدز يونايتد.

وكانت البداية صاروخية لليونايتد ،حين سجل هدفين سريعين عبر الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي ،ليصبح أول لاعب في تاريخ"البريميرليغ" يسجل ثنائية في أول 3 دقائق.

كما أن ماكتوميناي أصبح ثالث لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هدفين في شباك ليدز في الدوري الممتاز، بعد مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير في مارس 2002، ودوويت يورك في أغسطس 1999.

ورفع اليونايتد الفارق إلى 3 أهداف عبر المبدع و"ملك الأسيست" البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 20،وأضاف السويدي فيكتور لينديلوف الرابع(37)، قبل ان يقلص ليام كوير الفارق لليدز(42).

وفي الشوط الثاني استمر المهرجان الأحمر بتسجيل اليونايتد الخامس عبر الويلزي دانييل جيمس،ثم سجل فيرنانديز السادس من ركلة جزاء، وقلص ليدز الفارق عبر ستيوارث دالاس لتنتهي المباراة لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 6-2.

وكان ليستر سيتي صدم مضيفه توتنهام بفوزه عليه بثنائية جيمي فاردي من ركلة جزاء (45) وتوبي ألديرفيريلد بالخطأ في مرماه (60).

و رفع ليستر رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وفشل توتنهام بالتالي في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة توالياً بعد التعادل أمام كريستال بالاس والخسارة أمام ليفربول.