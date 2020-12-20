شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري من أهم 100 شخصية في «استكشاف الفضاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحته في «تويتر» تغريدة عن اختيار رائد الفضاء هزاع المنصوري ضمن قائمة أهم 100 شخصية في مجال استكشاف الفضاء.

وذكر المكتب في التغريدة: «أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ضمن قائمة تضم أهم 100 شخصية في مجال استكشاف الفضاء».

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