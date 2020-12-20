تركيا تواصل استفزازاتها في شرق المتوسط وتُجري تدريبات بالذخيرة الحية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن إجراء البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن أنقرة تواصل بخطوتها هذه ”استفزازاتها“ في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي دفعت أوروبا لفرض عقوبات عليها قبل أيام.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن ”عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط“، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.

ونشرت الوزارة صوراً تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.

وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر الجاري فرض عقوبات على سلوك تركيا ”غير القانوني والعدائي“ في البحر المتوسط إزاء اليونان وقبرص.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه يريد فتح ”صفحة جديدة“ مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دور تركيا ”بنّاء“، متهماً اليونان برفض التفاوض.