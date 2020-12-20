الرعب يجتاح أوروبا

سادت حالة من الرعب فى الدنمارك وهولندا وأستراليا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا. وحذرت منظمة الصحة العالمية، من تفشى السلالة الجديدة من الفيروس التى تم اكتشافها فى ثلاث دول أخرى.

وقالت الأمريكية ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض الطارئة المعدية إن الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا، سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى جنوب شرق إنجلترا، تزامناً مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص فى لندن.

واستدعى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، كبار الوزراء فى الحكومة لمناقشة سبل احتواء السلالة الجديدة التى توصف بأنها الأشد خطورة.

وقال جونسون إن الطفرة الفيروسية الجديدة التى تم تحديدها فى بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.

وأشار إلى أنه لا توجد بيانات حتى الآن تشير إلى أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا تسبب أشكالًا أكثر خطورة من المرض أو لديها معدل وفيات أعلى.

وقال مات هانكوك وزير الصحة البريطانى إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19» الجديدة خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه من الصعب حالياً السيطرة عليها قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة فى 60 منطقة تقريباً، ومع ذلك شدد على أن المشورة السريرية تشير إلى أنه من «غير المحتمل» ألا تستجيب هذه الطفرة للقاح.

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن مسئولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد خلال أيام، مما قد يسهم فى تسريع حملة التطعيم.