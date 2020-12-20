المغرب: 1899 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل ألف و899 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 417 ألفاً و 125 حالة .
وأفاد بيان الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ ثلاثة ملايين
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ستة آلاف و957 حالة، كما تم تسجيل ألفين و531 حالة شفاء إضافية
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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