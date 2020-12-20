تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية الأحد 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت معطيات الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى مليون و800 ألف و286 شخصا بعد تماثل 21 ألفا و218 مصابا للشفاء.

وأعلنت السلطات التركية مؤخرا عن

إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما فيها فرض حظر التجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة

وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.