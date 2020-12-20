مواصلة العقوبات على النظام السوري

بينما وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قانون «قيصر» قبل أكثر من عام، لمحاسبة الرئيس بشار الأسد ونظامه، أعلنت واشنطن أنها ستواصل العقوبات التي فرضتها على سوريا بموجب «قيصر»، وطالت أكثر من 90 شخصا وكيانا سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «واشنطن ستواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين».

يذكر أن الولايات المتحدة والغرب يفرضان حصارا خانقا على سوريا والشعب السوري، أدى لتراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في البلاد.