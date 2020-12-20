مقتل 9 من بوكو حرام على يد الجيش النيجيري

أعلن الجيش النيجيري مقتل تسعة مسلحين من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلال العمليات العسكرية شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع برنارد أونيوكو: إن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في ولاية «بورنو» تم من خلالها مقتل 9 من المسلحين وفرار عدد كبير منهم بعد إصابتهم خلال العمليات. وذكر المتحدث أن القوات النيجيرية تمكنت من حجز مركبتين مسلحتين وكمية كبيرة من الذخائر. ومنذ عام 2009 لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم في أعمال عنف جماعية، نفذتها «بوكو حرام» التي ظهرت في نيجيريا بداية 2000. وفي سياق آخر، تواصل الجماعات المتطرفة في نيجيريا بعمليات الخطف والاغتيالات، حيث قُتل خمسة جنود نيجيريين عندما نفّذ متطرفون على ارتباط بتنظيم داعش، كمينا استهدف قافلة عسكرية، بينما خُطف 35 مدنيا في هجوم آخر، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وتعرّضت القافلة العسكرية لهجوم في ولاية بورنو، في ذات المنطقة حيث استهدف مسلحون قافلة نقل قبل يوم وخطفوا 35 شخصا وقتلوا امرأة.