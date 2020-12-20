ألمانيا تعيد 3 نساء و12 طفلا من مخيمات سوريا

12طفلا
ذكر «ماس» أنه «مرتاح للغاية»، لإعادة الأطفال الاثني عشر وثلاث من أمهاتهم، قائلا: «هذه حالات إنسانية، ولا سيما الأيتام والأطفال المصابين بأمراض، وهي حالات كانت هناك حاجة ماسة لإعادتها». وأضاف: «هذه الأخبار السارة جعلتنا على ثقة في أننا سنتمكن من تنظيم إعادة المزيد. الحكومة ستدعو إلى إعادة الآخرين في الأسابيع والأشهر المقبلة».
داعش
غادر مئات الأوروبيين - كثير منهم من الشابات - «القارة العجوز» في العامين الماضيين، للانضمام إلى تنظيم «داعش» والقتال في سوريا والعراق. وقد توفي العديد منهم، واعتقلت بعضهم السلطات العراقية التي كانت حريصة على ترحيلهم وأطفالهم إلى أوروبا، واعتقال آخرين. ومع ذلك، كانت الحكومات الأوروبية مترددة في إعادة مؤيدي «داعش» في كثير من الأحيان.
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