منظمة الصحة تتواصل مع بريطانيا بشأن السلالة الجديدة من «كورونا»

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تتواصل مع مسؤولين بريطانيين لاستيضاح الأمر حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البلاد، ونصحت بتوخي الحذر من انتشار المرض.

وفرضت دول أوروبية عدة قيوداً على السفر من بريطانيا وإليها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة التي تنتشر بوتيرة سريعة هناك.

وقالت المنظمة «نحن على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين. سيواصلون إطلاعنا على المعلومات ونتائج التحاليل والأبحاث المستمرة التي يقومون بها. وسوف نصدر تحديثا للمعلومات ونطلع الدول الأعضاء عليها بمجرد معرفتنا للمزيد وتكوين صورة أكثر وضوحا لخصائص هذه السلالة».

وتابعت المنظمة «في الوقت الراهن، ننصح الناس باتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار (كوفيد - 19)، والالتزام بتوجيهات السلطات الوطنية».



