- 1/2
- 2/2
- سيف اليزيد - اليوم 20:45
ع+ ع-
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تتواصل مع مسؤولين بريطانيين لاستيضاح الأمر حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البلاد، ونصحت بتوخي الحذر من انتشار المرض.
وفرضت دول أوروبية عدة قيوداً على السفر من بريطانيا وإليها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة التي تنتشر بوتيرة سريعة هناك.
وقالت المنظمة «نحن على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين. سيواصلون إطلاعنا على المعلومات ونتائج التحاليل والأبحاث المستمرة التي يقومون بها. وسوف نصدر تحديثا للمعلومات ونطلع الدول الأعضاء عليها بمجرد معرفتنا للمزيد وتكوين صورة أكثر وضوحا لخصائص هذه السلالة».
وتابعت المنظمة «في الوقت الراهن، ننصح الناس باتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار (كوفيد - 19)، والالتزام بتوجيهات السلطات الوطنية».
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة تتواصل مع بريطانيا بشأن السلالة الجديدة من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.