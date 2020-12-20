

سيف اليزيد - أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، بحثوا هاتفياً مسألة النوع الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا.

وذكرت مصادر في الإليزيه أن المباحثات تركزت على تبني نهج مشترك في ظل ظهور هذا النوع الجديد من الفيروس.

يشار إلى أنه بسبب ظهور النوع الجديد، الذي يرى الخبراء أن قوة عدواه تزيد بشكل ملحوظ عن قوة عدوى النوع المعروف حتى الآن، أعلنت هولندا حظر رحلات الطيران من وإلى بريطانيا، كما قررت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات لميركل وقادة الاتحاد الأوروبي حول النوع الجديد من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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