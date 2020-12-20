الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

سيف اليزيد - نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاماً.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سيوارى الثرى صباح يوم غدٍ الاثنين.

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