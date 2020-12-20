ميليشيا إيرانية بالعراق تستهدف رتل أمريكي جنوب البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق، اتستهدف القوات والمقرات الأمريكية وقوات التحالف سواء بالهجمات الصاروخية أو الاستهداف المباشر.

أعلنت ميليشيا ”سرية قاصم الجبارين“ المدعومة من إيران، مساء اليوم الأحد، عن استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار، جنوب العراق.

وجاء في بيان مقتضب، أنه ”تم اعطاب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي على الطريق الدولي في الناصرية“.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“ إن ”الاستهداف كان لشركة أمنية عراقية، تعمل على نقل بعض المواد لقوات التحالف الدولي، وجرى من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى أضرار مادية بسيطة في عجلات الرتل، وتسببت بإصابة مدني، كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.