بسبب حركة لا رياضية.. اتحاد شمال إفريقيا “يوقف” لاعب المنتخب المهدي موهوب

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم إيقاف اللاعب المغربي المهدي موهوب لمباراتين نافذتين بدعوى قيامه بحركة لا رياضية خلال المباراة، التي جمعت بين المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ونظيره الجزائري، وفق بلاغ لحامعة الكرة.

واستهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر الجاري، والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021 بالفوز علی منتخب الجزاٸر بهدف واحد.

وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب المهدي موهوب خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الشاذلي زويتن بتونس.

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