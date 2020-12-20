كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1899 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 641 حالة جديدة، منها 474 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 309 حالة، من بينها 98 حالة بالصخيرات سلا. وبجهة الشمال، سجلت 260 حالة، منها 87 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 190 حالة، منها 113 حالة بمراكش. وبجهة سوس ماسة، سجلت 164 حالة، ثم 73بدرعة تافلالت و70 بجهة فاس مكناس، و69 بجهة الشرق، ثم 41 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 40 بجهة بني ملال خنيفرة، وبجهة بكلميم واد نون سجلت 33 حالة، و9 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1899 بكورونا.. 50% في جهتي البيضاء والرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.