شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ثالث لقاح لكورونا ينتظر الموافقة بعد أيام والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأميرال بيرت جيروير، مساعد وزير الصحة والخدمات البشرية لشبكة (إيه.بي.سي) إن البيانات لم تنشر بعد بشأن لقاح شركتي جونسون آند جونسون وجانسن لكن إذا حصل على موافقة فسيتوفر لدى الولايات المتحدة اللقاح الثالث بعد لقاحي فايزر ومودرنا.
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