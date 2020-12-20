الإعلان عن عدد المصابين بكورونا في بريطانيا تزامنا مع ظهور سلالة جديدة



أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 326 وفاة و35928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 67401، والإصابات إلى 2040147. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد"، ما دفع دولا أوروبية إلى إعلان حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة تفاديا لتفشي السلالة الجديدة، وذلك قبل 10 أيام من تطبيق اتفاقية "بريكست".

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