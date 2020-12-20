عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب الناصرية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على طريق الناصرية السريع".

وأضاف أن "الانفجار أسفر إصابة احد حمايات الشركات الامنية المرافقة للرتل وتضرر عجلتين من الرتل".

