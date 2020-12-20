بلجيكا تعلّق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ) بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.



وأوضح رئيس الوزراء الكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي "في ار تي" أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل.

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