إحباط محاولة خطف طلاب بنيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الشرطة بشمال نيجيريا أمس أنها أحبطت محاولة جديدة لخطف تلاميذ مدارس.
وقد تم خطف 8 تلاميذ في ولاية «كاتسينا» قبل يومين، بينما كانوا عائدين إلى منازلهم من حدث ديني.وقال المتحدث باسم شرطة كاتسينا جامبو عيسى، في بيان، «إنه تم تلقي نداء استغاثة، بأنه تم خطف تلاميذ من مدرسة إسلامية بقرية ماهوتا».
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