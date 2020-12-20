ألمانيا تعيد 3 داعشيات و12 طفلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الخارجية الألمانية عملية إعادة ثلاث نساء و12 طفلا من مخيمين في شمال سوريا إلى ألمانيا. وذكرت الخارجية الألمانية أنه تمت إعادة امرأتين أخريين وستة أطفال آخرين إلى فنلندا. وحسب البيانات الصادرة، فإن هناك سبعة أيتام بين الأطفال الـ12 الذين تمت إعادتهم مع النساء الثلاث من مخيمي الهول وروج. وحسب البيانات الصادرة، فإن هناك سبعة أيتام بين الأطفال الـ12 الذين تمت إعادتهم مع النساء الثلاث من مخيمي الهول وروج.

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