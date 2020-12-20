زلزال يضرب شرق تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر أمس شرق تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع بقضاء «باش قلعة» على عمق 12.95 كلم تحت سطح الأرض، وشعر به أهالي ولاية هكاري المجاورة.

ولم تعلن الرئاسة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى أمس.