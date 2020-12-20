شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان حتا للعسل ينطلق 27 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

تنطلق فعاليات مهرجان حتا للعسل، يوم 27 ديسمبر الجاري، وتستمر 7 أيام، بمشاركة عدد كبير من العارضين من منتجي العسل ومربي النحل، وذلك في إطار خطة حتا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد منصة تجمع المعنيين في مجال إنتاج العسل، وتتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أوضاع صناعته.

وقال المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن المهرجان يقام في نسخته الخامسة هذا العام في ظل إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد-19»، ويستقبل الجمهور طوال أيام المهرجان من الساعة 9:00 صباحاً إلى 8:00 مساء.

وأضاف: يتكامل «مهرجان حتا للعسل» مع بقية جهود ومبادرات بلدية دبي، للارتقاء بمستوى خدماتها في حتا، نظراً لما تشكله المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، ويساهم في تعزيز موقعها كمقصد سياحي ونقطة جذب قوية بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، فضلاً عن مساهمة البلدية في دعم الصناعات المحلية، وتوفير فرص التسويق الملائمة لها، وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتا، ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم، وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة.

وأكد مشاركة مجموعة كبيرة من النحالين من الإمارات والخليج العربي والعالم، في المهرجان، من أجل تبادل الخبرات، ومناقشة أنجح طرق وأساليب تحسين عمليات إنتاج العسل، الذي يعتبر من الصناعات العريقة في منطقة حتا، علاوة على عرض أصناف مختلفة من العسل تنتجه مناحل المنطقة، منوهاً بأن الدورة الرابعة للمهرجان تشهد قبولاً كبيراً من المنتجين المحليين.

وأوضح أن فعاليات المهرجان المختلفة تتيح الفرصة للجمهور لمعرفة أنواع العسل، وطرق التمييز بينها، إذ تشمل المنتجات المعروضة عسل السدر والشوكة والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات، التي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها، التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه، لافتاً إلى أن بعض أنواع العسل نادرة، إذ تستخرج من أشجار تنمو في مناطق محدودة، وتزهر مرة واحدة في السنة.