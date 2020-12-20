شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة من التخفيضات ضمن «دبي للتسوق» 26 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم مهرجان دبي للتسوق عرض 12 ساعة من التخفيضات، وذلك ضمن الفعاليات المميزة للمهرجان الذي يستمر حتى 30 يناير2021.

وتستضيف مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في دبي وهي: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، عرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب تتراوح ما بين 25 وحتى 90%. ويشمل العرض الترويجي صفقات رائعة على علامات تجارية عالمية تشمل أحدث خطوط الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، وملابس الأطفال وغيرها الكثير.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل أي من مراكز التسوق المشاركة خلال العرض على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير»، الذين يتعين عليهم تنزيل تطبيق المكافآت «شير» من «ماجد الفطيم» على هواتفهم الذكية ومسح فواتير التسوق الخاصة بهم بقيمة لا تقل عن 300 درهم. علماً بأنه سيتم الإعلان عن الفائز بعد 48 ساعة من انتهاء العرض الترويجي.

ويتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوق السنوية لموسمي الخريف والشتاء خلال هذا العام؛ حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75%.

تطبيق «فستيفال» بمليوني درهم

وكشفت مراكز تسوق الفطيم عن عروضها الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، والتي تتيح للمتسوقين الفوز بجوائز عدة في دبي فستيفال سيتي مول و فستيفال بلازا في جبل علي؛ حيث يحظي أعضاء تطبيق مكافآت فستيفال الحاليين والجدد بفرصة للفوز بجوائز فورية، بما فيها قسيمة هدايا بقيمة 10000 درهم يومياً مع عجلة الجوائز الرقمية ضمن موقعين في دبي فستيفال سيتي مول.

وستتضمن الجوائز إقامة في فندقي إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وهوليداي إن دبي فستيفال سيتي، وبطاقات منتزه باونس إكس وتذاكر نوفو سينماز، وبرانش في فندق كراون بلازا دبي فستيفال سيتي. كما سيحصل المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول على فرصة للفوز بسيارة تويوتا لاند كروزر 2021 عند إنفاق 300 درهم إماراتي في المركز التجاري.

وقال تيموثي إرنست، مدير مجموعة مراكز تسوق الفطيم: «نقدم هذا العام فرصاً عدة لعملائنا للفوز بجوائز مميزة في المركزين التجاريين التابعين لنا، كما نتيح لهم وفورات أكبر مع تطبيق مكافآت فستيفال».