كورونا: السلالة الجديدة تعزل بريطانيا وتؤرق العالم (تغطية مباشرة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

بدأت الدول الأوروبية حظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وسط تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا "أكثر خطورة".

وباتت بريطانيا البؤرة الجديدة لتفشي الفيروس المميت في الموجة الجديدة من الجائحة التي تجتاح العالم منذ أواخر العام الماشي.

وعلقت هولندا وبلجيكا الرحلات الجوية من بريطانيا. كما علقت بلجيكا رحلات القطارات، وسط تقارير عن أن المزيد من الدول الأوروبية تخطط لاتخاذ خطوات مماثلة.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا أو أنها ستستجيب بشكل مغاير للقاحات، لكنها أثبتت أنها أشد عدوى بنسبة 70 في المئة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة نفسها رُصدت في هولندا والدنمارك وأستراليا.

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