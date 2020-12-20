إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجريت انتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الأحد، في مختلف الجامعات بمحافظات الجمهورية.

ففي محافظة بني سويف، أطمأن رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور سيد عبدالقادر على الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، حيث انطلقت الانتخابات بالتصويت في صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة يوم غدٍ الاثنين، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الأساليب الوقائية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب توافدوا على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم بعد غدٍ الثلاثاء، وفي اليوم التالي انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.

وفي القليوبية، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في 4 كليات فقط وهي " التجارة والآداب والحقوق والعلاج الطبيعي" فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في باقي كليات الجامعة وعددها 12 كلية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية اختيار من يمثلهم في الانتخابات.

بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور تامر سمير إلى أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بجميع كليات الجامعة في نزاهة وشفافية كاملة، مؤكدا حرص الجامعة على أن تجرى الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أعلن تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، حيث تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وبعض الطلاب غير المرشحين.

وفي محافظة قنا، أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي بدء منافسات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا والبحر الأحمر للعام الجامعي 2020 / 2021 اليوم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير وفقا للجدول الزمني منذ فتح باب الترشح يوم 10 ديسمبر، مشيرا إلى مشاركة 1226 طالبا وطالبة في منافسات الاتحادات الطلابية بالكليات، موضحا أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مراحل العملية الانتخابية فضلا عن توفر الكمامات والمطهرات بمقار اللجان الانتخابية بالكليات.

من جانبه، تفقد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة الدكتور أحمد عكاوي، سير العملية الانتخابية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه سيتم غداً إجراء انتخابات الإعادة بكليات الجامعة وسيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات بعد غد، على أن تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 ديسمبر وتختتم المنافسات بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 24 ديسمبر.​