بوتين يحدد المهام الرئيسية للهيئات الأمنية المختصة

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه يجب على الهيئات الأمنية الروسية المختصة، أن تكافح الإرهاب بحزم، وتهتم بشكل جاد بمكافحة التطرف والفساد، والسعي لحماية حدود الدولة بفعالية أكثر.
وأضاف بوتين: "يجب تطوير النجاحات التي تحققت في عمل هيئات مكافحةالتجسس. أعرف ما أتحدث عنه هنا، وأقدر عاليا العمليات المعقدة التي تم تنفيذها".
وشدد على ضرورة، "الاستمرار في العمل بنفس التصميم والشكل المطرد".
ودعا الرئيس للتصدي لمحاولات إعادة كتابة التاريخ،
وقال، إن روسيا تفتخر وتعتز بحق بـ "صفحات التاريخ المجيدة" لهذه الهيئات.
وقام بوتين بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لرجال الاستخبارات الروسية الموجود في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذي يحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسه.
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