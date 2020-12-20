صربيا تعلن إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك v" قريبًا

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في صربيا.
وقال فوتشيتش - خلال افتتاح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة كروسيفاتش - : "أعتقد أن هناك احتمالا لإنتاج مشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" في بلادنا، لقد تحدثنا عن ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إذا تبين أن جميع المؤشرات جيدة، فأعتقد أن هذا ممكن في
وأضاف: "يخضع سبوتنيك V للدراسة في وكالة الأدوية الصربية، لقد تلقينا بعض الوثائق للمرحلتين الأولى والثانية، ونحن في انتظار توثيق المرحلة الثالثة"، لافتا إلي أنه تم إخطاره بأن موظفين من وكالة الأدوية راضون عن جودة اللقاح.
وتابع: "نحن نخطط لبدء التطعيم في أقرب وقت ممكن، ونتمنى لكم في روسيا
ونوه فوتشيتش، بأنه تم تخفيض حجم الدفعة الأولى من لقاح فايزر، المخصصة لصربيا، إلى النصف - من 10000 إلى 5000 جرعة.
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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