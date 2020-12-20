مالي تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأحد، تسجيل 44 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 6164 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الأحد، إلى تعافي 25 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3798، فيما توفيت خمسة

حالات ؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 220 حالة.

وأعلنت الأقسام الصحية في مالي أن البلاد سجلت، امس السبت، خمس وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى جانب 44 إصابة، و27 حالة

شفاء جديدة.

وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.