الأسطول الأمريكي يتبنى استراتيجية أكثر حزمًا في مواجهة روسيا والصين

تخطط القوات البحرية الأمريكية لتبني استراتيجية "أكثر حزما" في مواجهة روسيا والصين، حسبما جاء في تقرير أعدته قيادة مشاة البحرية والأسطول الحربي وخفر السواحل الأمريكي.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن التقرير أن الولايات المتحدة تعتبر الصين وروسيا "خصمين رئيسيين" لها، فيما تمثل الصين "أكبر تهديد استراتيجي طويل الأمد" عليها.
ورجح التقرير أن تسعى الصينوروسيا في حال الحرب، لبسط سيطرتهما على منطقة النزاع المفترض قبل أن تتمكن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها من التعامل مع الوضع.
ووفقا للتقرير تأمل الولايات المتحدة في الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي عبر تحديث قواتها البحرية والاعتماد على سفن أصغر حجما وأكثر
وأعلنت روسيا مرارا أن لا خطط عدوانية لديها إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، مشيرة إلى تنامي الأنشطة العسكرية لواشنطن ودول الناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن تحركات حلف شمال الأطلسي كثيرا ما تأخذ "طابعا عدوانيا بشكل صارخ" إزاء روسيا، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل الجهود اللازمة لدرء التهديدات الناجمة عن الناتو.
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