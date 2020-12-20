الكويت تحظر الطيران القادم من بريطانيا بسبب كورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تم اضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها الى دولة الكويت.

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس

كورونا تنتشر بسرعة هناك.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة

عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.