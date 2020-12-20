تحذير في ألمانيا من عواقب وخيمة لطفرات كورونا

أشار عالم الأوبئة والبرلماني الألماني كارل لوترباخ، إلى ما سيؤدي له ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.
ونقلت RND عن لوترباخ قوله، إن الطفرة الجديدة من الفيروس، قد تزيد من خطر الإصابة. وذكر أنه توجد عواقب أخرى، على وجه الخصوص، وخاصة احتمالظهور سلالات أكثر خطورة من هذا الفيروس.
وأوضح لوترباخ أن كل ذلك، يشكل حلقة مفرغة نوعا ما: فكلما زاد عدد الإصابات، كثرت فرص حدوث طفرات، وبالتالي ظهور المزيد من الطفرات. وهذا بدوره يؤدي إلى المزيد من العدوى.
ووصف هذا العالم المعروف، الرغبة في تكوين مناعة القطيع بأنها طريقة طبيعية، بالهراء.
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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