ألمانيا تعتزم توفير 13 مليون جرعة من لقاح «كورونا» نهاية مارس



سيف اليزيد - وعدت الحكومة الاتحادية في ألمانيا بتوزيع لقاحات «كورونا» في البلاد على نحو سريع.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأحد، أنه اعتباراً من بدء التطعيم المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ستكون هناك «زيادة مستمرة في التوريدات اليومية والأسبوعية (للقاحات)».

وتوقعت الوزارة أن يتم توفير ما يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جرعة من اللقاح في يناير المقبل، كما توقعت أن يصل هذا العدد إلى ما يتراوح بين 11 إلى 13 مليون جرعة بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن «كل جرعة ستصل إلى ألمانيا سيتم توزيعها على الفور إلى مراكز التطعيم».

من جانبه، طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم: «يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع».



