فلسطين تسجل 1427 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1518 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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